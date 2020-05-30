 وطنا نيوز -عربية تطلب حبس زوجها: طلب مني تقبيل يد والدته
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عربية تطلب حبس زوجها: طلب مني تقبيل يد والدته
التاريخ : 04-06-2020 10:22:22 المشاهدات: 1157

وطنا اليوم-عمان:في قضية غريبة وصلت الى القضاء المصري، رفعت زوجة مصرية على زوجها من أجل معاقبته لطلبه منها بـ "تقبيل يد والدته".

وفي التفاصيل التي نشرتها "اليوم السابع"، قالت السيدة الصمرية، ان زوجها، طلب منها تقبيل يد والدتهاـ مقابل دفع نفقة طفليه، بعد تخلفه عن دفع المبلغ الذي من المفترض أن يدفعه لهم والمقدر بـ 18 ألف جنيه شهريا.

وأضافت السيدة المصرية، "بالرغم من أن زوجي يمتلك الكثير من المشروعات، ولكنه يدعي الفقر، وحرمني من حقوقى الشرعية، واستولى على منقولاتى ومصوغاتي، وقال لي بأن لأطفاله ليس من صلبه بعد أن طعن فى شرفي كذبا، وذلك بسبب رفضي تصرفاته غير الأخلاقية، وتدخل والدته فى حياتي وتشجيعها له، واعتياده على التعدي علي بالضرب المبرح".

وأردفت السيدة قائلة : " طلب مني تقبيل يد والدته مقابل إرجاعي للمنزل والإنفاق على، وحتى وقتنا هذا لا أستطيع أن أظفر بنفقات تساعدني على الحياة، وأسد بها مصروفات المدارس والعلاج".

يذكر ان السيدة كانت قد ارتبطت بهذا الرجل لمدة 9 سنوات، وتبلغ من العمر 33 عاماً.


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