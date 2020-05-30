وطنا اليوم —أثارت علا الفارس، الإعلامية في قناة الجزيرة القطرية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة "منسوبة" تناولت فيها الأوضاع الجارية في أمريكا على خلفية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، على يد الشرطة في مينابولس.

وقالت الفارس التي تصدر اسمها قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك غوغل صباح الأربعاء، في التغريدة المنسوبة: "بعض الدول دفعت ملايين الدولارات وفوقها فلسطين هدية لترامب كي يحفظ لها عروش من فيها.. وعلى حين غرة ابن الخليل الأبية زلزل عرش ترامب بـ20 دولار.. ومزورة كمان.." وذلك في تغريدة قال مغردون أنها للإعلامية حذفتها بعد الانتقادات، مطالبين بأن تعلق على ذلك.