الرئيسية | منوعات علا الفارس تثير الجدل بتغريدة الخليلي في أمريكا

وطنا اليوم-عمان:تساؤل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن صحة تغريدة "محذوفة" للاعلامية الأردنية علا الفارس تتعلق بالاحتجاجات في أمريكا.

التغريدة التي نسبت لعلا الفارس، والتي لم يعرف حتى الآن أنها نشرتها عبر حسابها أم لا، تقول :"بعض الدول دفعت ملايين الدولارات وفوقها فلسطين هدية لترمب كي يحفظ لها عروش من فيها.. وعلى حين غرة ابن الخليل الأبية زلزل عرش ترامب بـ20 دولار.. ومزورة كمان..".

ناشطون عبروا عن غضبهم بعد انتشار صورة لهذه التغريدة، غير الموجودة على حساب علا الفارس، وخاصة بعض النشطاء في الخليح العربي، ابرزهم السعوديون.

ووجه العديد من الناشطين عبر تويتر، تسؤلات لعلا الفارس، من اجل الاجابة عن صحة التغريدة فيما اذا كانت قد نشرتها سابقاً أم لا، أم أنها منسوبة لها.











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