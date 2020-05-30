وطنا اليوم-عمان:في ظل جائحة كورونا التي تعصف بدول العالم، أجازت السلطات الروسية الاثنين، لسكان العاصمة موسكو، بالخروج للتنزه للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع .

يأتي ذلك في ظل تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشددة، بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا.

وأوضح مسؤولون إن السلطات ستسمح للسكان بالخروج ثلاث مرات أسبوعيا فى أيام يجرى تحديدها بناء على عناوين المنازل.

وستسمح السلطات أيضا بإعادة فتح مراكز التسوق ومعظم المتنزهات اعتبارا من الاثنين.

هذا وتسجل روسيا آلاف الإصابات يوميا وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضررا بالوباء لكن معدل العدوى تراجع بشكل حاد فى الأسابيع الأخيرة.