سيقان وزيرة الإعلام اللبنانية تثير موجة تعليقات على تويتر

وطنا اليوم - سيقان وزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبد الصمد، أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال ساعات من نشر صور لها بجانب رجال الأمن اللبناني، حصلت على تداول واسع وتعليقات ساخرة ومضحكة.

ما لفت انتباه المتابعين لصور الوزيرة ليس ساقيها، بل نظرات رجال الأمن اللبناني إليها، حيث كانت ترتدي تنورة قصيرة كشفت عن ساقيها

وحصلت الصور على تعليقات كثيرة منها الغاضب ومنها المنتقد ومنها الساخر، طبعا أغلب التعليقات كانت من السعودية و الإمارات فقط من اللهجة المستخدمة في التعليق ومن مصدر الحسابات، حيث قالت ناشطة ما نصه: “مهما اختلفت جنسية الرجل تظل نظرته للمرأه بشفاحه وكأن عمره ماشاف”