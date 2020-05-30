إصابة عدد كبير من الإعلاميات المصريات الشهيرات بكورونا

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وطنا اليوم-عمان:أصيب عدد كبير من الاعلاميات المصريات بفيروس كورونا.

بعضهنّ أعلنّ عن إصابتهنّ بالفيروس القاتل صراحة، وطلبن من الجمهور الدعاء بالشفاء.

االبعض الآخر آثرن عدم الإعلان عن الإصابة بكورونا،وتسرب الخبر في الوسط الإعلامي والصحفي.

من بين اللائي أصبن بكورونا: ريهام السهلي وآية عبد الرحمن والإعلامية الهام نمر مقدمات البرامج بقناة اكسترا نيوز.

المذيعة آية عبد الرحمن شاهين كتبت بحسابها على الفيسبوك: “الحمدلله تم التأكد من اصابتي بفيروس كورونا ..

ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب.. وثانيًا اني واثقة ان ربنا هيرزقني الشفاء قُريّب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة ..

وهارجع احكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا”.

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