وطنا اليوم-عمان:رفعت "كيلي شاوفين"، زوجة الشرطي الأمريكي "ديريك شاوفين" الذي قتل الشاب الأسود، جورج فلويد، دعوى لإنهاء زواجهما، لغضبها إزاء الحادثة.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن بيان للعائلة أن السيدة طلبت الطلاق من "شاوفين"، الذي تم فصله من شرطة مدينة مينيابوليس إثر الحادث، الذي فجر غضبا عارما في عموم البلاد.

وقال محامي العائلة، في البيان، إن كيلي شاوفين ساخطة جدا لمقتل "فلويد" وتعبر عن تعاطفها مع عائلته وأحبته وجميع المتأثرين بهذا المصاب.

ولفت المحامي إلى عدم وجود أولاد لدى كيلي من زوجها الحالي، وأشار إلى أنها تطالب الجميع بأن يمنحوا الأمان والخصوصية لأبنائها من زواج سابق ووالديها وعائلتها الكبيرة خلال هذه الأوقات الصعبة.

وكانت شرطة مينيابوليس قد أوقفت جورج فلويد (46 عاما) بشبهة الاحتيال، وأثناء توقيفه أقدم الشرطي شاوفين على وضع ركبته على عنق فلويد وهو رهن الاعتقال منبطحا على بطنه.

وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي بإزاحة ركبته عن عنقه، قائلا: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشداته لم تلق استجابة لا عند الشرطي ولا لدى زملائه من عناصر الشرطة الآخرين.

وبعد مجيء طاقم الإسعاف نقل فلويد إلى المستشفى الذي توفي فيه نتيجة عنف الشرطة.

وبعد انتشار مقاطع الفيديو، اندلع جدل بشأن عنف الشرطة ضد السود في البلاد، بالتزامن مع احتجاجات غاضبة في مينيابوليس ومناطق أخرى.

وعلى وقع ذلك أمر حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، قوات الحرس الوطني بمساعدة الشرطة لاحتواء الاحتجاجات، فيما فُصل أربعة عناصر من الشرطة ممن شاركوا في حادثة اعتقال فلويد وبينهم الشرطي شاوفين.