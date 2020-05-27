 وطنا نيوز -لبناني يدهس عميدا في الأمن الكويتي بالخطأ والأخير يصفح
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لبناني يدهس عميدا في الأمن الكويتي بالخطأ والأخير يصفح
التاريخ : 31-05-2020 09:37:24 المشاهدات: 2017

وطنا اليوم-عمان:تعرض عميد في الأمن الكويتي لحادث دهس، من قبل وافد مقيم يحمل الجنسية اللبنانية، مما أدى لنقله إلى المستشفى.

ووفق حساب ”نبض الكويت“  عبر تويتر فقد ”تعرض مساعد مدير أمن حولي العميد زياد الخطيب للدهس بالخطأ تحت إطارات مركبة لبناني نقل على إثرها لتلقي العلاج“.

وذكر الحساب أنه جرى ”نقل الخطيب على الفور الى المستشفى لتلقي العلاج، بينما اقتيد الداهس الى المخفر.

 وخلال وجود الخطيب في المستشفى، أصدر العميد الخطيب أوامر بعدم تسجيل قضية ضد الجاني كون الأمر حصل بالخطأ“


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