الرئيسية | منوعات عاصفة غضب بعد فيديو "مقزز" لكويتية تهين المصريين

وطنا اليوم-عمان:شنّت نجمة "سناب شات" الكويتية، ريم الشمري، هجوما حادا على المصريين، واصفة إياهم بأنهم مجرد "خدامين ومأجورين" في بلادها.

وفي مقطع فيديو لها، قالت الشمري، إن الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وليست للمصريين، لأنهم مجرد أشخاص مأجورين لخدمة الكويتيين، "ونعطيكم راتبا لخدمتنا نحن الكويتيين".

وشدّدت الشمري على أن العمالة المصرية بالكويت ليست شريكة لها في وطنها، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم، مؤكدة أن أسوأ جالية ببلادها هم المصريون، وفق قولها.

واستطردت قائلة إن "العيب على حكومة الكويت ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع".

وتابعت: "يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. تتأمرون بعد .. شنو في .. انسوا.. إحنا ما نبي (لا نريد) الجالية المصرية عندنا".

إلى ذلك، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الشمري الذي أثار ضجة واسعة وغضبا وجدلا بين مؤيدين لكلامها ورافضين له.

ولم تكن ريم الشمري أول المهاجمين للوافدين المصريين فقد سبقتهم الفنانة الكويتية حياة الفهد، ثم المخرج والفنان الكويتي أحمد الشليان، وأيضًا الإعلامية الكويتية نادية المراغي.

كما شنّ الإعلامي الكويتي، مشاري بويابس، هجوما حادا على العالقين المصريين، مُستخدما شتائم وألفاظا جارحة لإهانتهم، الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة.

يُشار إلى أن قضية الوافدين تتفاعل في الكويت منذ أطلقت الفنانة حياة الفهد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأنهم. كما علق عليها الفنان طارق العلي الذي دعا السلطات المعنية في الكويت إلى ترحيلهم لأن أمن البلد وهيبته أكثر أهمية من العلاقات الدبلوماسية، بحسب قوله.

ومطلع الشهر الجاري، استخدمت قوات الأمن الكويتية الغازات المسيلة للدموع لفض أعمال شغب واحتجاجات في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية اعتراضا على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.





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