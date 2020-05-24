السيسي يعفو عن قاتل سوزان تميم

وطنا اليوم-عمان:أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا السبت بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد 3157 سجينا من المحكوم عليهم، والذي أكبر قرار عفو خلال السنوات الأخيرة.

وتضمن قرار الإفراج والعفو محسن السكري، ضابط أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

وكانت شرطة دبي قد أعلنت في نهاية يوليو من عام 2008، أن القاتل الذي تم تصويره من قبل كاميرات أمن البرج السكني في منطقة المارينا بدبي، تم القبض عليه في بلد عربي، حيث ألقت الشرطة المصرية القبض على محسن السكري.

وأحيل بعد السكري رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان في قضية مقتل المطربة، ووجه الادعاء العام المصري تهمًا رسمية ضدهما.

يذكر أن هشام طلعت مصطفى قد حصل على عفو رئاسي أيضا في وقت سابق.