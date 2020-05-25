شاهدوا : كوبري في مصر يثير صدمة المواطنين

وطنا اليوم-عمان:تفاجأ ناشطون مصريون بصور تشييد "كوبري" في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، إذ بدا ملاصقا بمبان سكنية.

وأظهرت صور تداولها ناشطون كيف قضى "الكوبري" على أي منفذ لضوء الشمس، أو الهواء الطلق لمجموعة من الشقق في أحد المباني، فيما جاء جزء من النفق على بلكونة إحدى هذه الشقق بشكل مباشر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن هذا "الكوبري" يأتي ضمن مشروع "محور ترعة الزمر"، أو "محور الملك سلمان"، كما يطلق عليه.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن هذه المباني مخالفة، ومتعدية على خط التنظيم المسموح به.

وأضاف في مداخلة مع عمرو أديب على "إم بي سي" مصر، أن "هناك 20 ألف متر مربع نزع ملكية، وتم عقد لجنة مخصص لها ربع مليار جنيه لتعويض هذه المنشآت".

وتابع: "أي حد عاوز يتعوض لو هو مش مخالف هنعوضه عن ملكيته، والمخالف ملوش حاجة عندي".

ويبلغ طول المحور "الجسر" 12 كيلو مترا، 7 كيلو منها عبارة عن "كباري".

وقال أحد المتضررين من هذا الكوبري: "تم منع الشمس والهواء، لا يوجد أي مسافة بين البلكونة والمحور، وملتصقة تماما".

وأضاف: "معي رخصة للمكان من حي العمرانية، وتم دخول الكهرباء والماء والغاز، وكان ذلك عامي 2009 و2010، معانا رخصة من الحي، وكل شقة لها عقودها الموثقة والمسجلة".



