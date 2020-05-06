الرئيسية | منوعات معتز مطر يروي قصة مثيرة عن ناصر القصبي.. ما علاقة فلسطين؟

وطنا اليوم-عمان:أثار الإعلامي المصري معتز مطر خلال برنامجه المعروض على قناة الشرق مقارنة بين الفلسطيني معلم اللغة العربية ناصر النابلسي والممثل السعودي ناصر القصبي، في سياق تعليقه على “التطبيع” الذي مارسه ممثلون خليجيون عبر الدراما المعروضة في رمضان، وسرد قصة مثيرة تروي العلاقة بين “الناصرين” وبين فلسطين والسعودية.

وتحدث مطر عن رحلة صعبة خاضها المعلم الفلسطيني ناصر النابلسي في الخمسينيات حتى الوصول إلى مدينة الرياض والتعليم في مدرسة الملك عبدالعزيز ليفاجأ أن جميع المعلمين بما فيهم المدير كانوا فلسطينيين.

وأكد أن ناصر النابلسي وأمثاله قاتلوا من أجل سعودية نهضوية أقوى وأكبر وأفضل، ساردًا قصته مع الطالب السعودي “قاسم القصبي” الذي ساعده حتى تخطى المرحلة الثانوية بنجاح، لدرجة أنه تعلق باستاذه، ويوم حفل زفافه وعد قاسم القصبي معلمه الذي حضر الحفل أن يسمي ابنه “ناصر” تيمنا باسم معلمه الذي أحب.

وكان هذا “ناصر القصبي” الممثل السعودي المعروف الذي أثار جدلاً واسعًا بعد تقديمه دراما رمضانية تسوق لرواية الاحتلال الصهيوني عن تاريخ فلسطين.





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