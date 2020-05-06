|
معتز مطر يروي قصة مثيرة عن ناصر القصبي.. ما علاقة فلسطين؟
وطنا اليوم-عمان:أثار الإعلامي المصري معتز مطر خلال برنامجه المعروض على قناة الشرق مقارنة بين الفلسطيني معلم اللغة العربية ناصر النابلسي والممثل السعودي ناصر القصبي، في سياق تعليقه على “التطبيع” الذي مارسه ممثلون خليجيون عبر الدراما المعروضة في رمضان، وسرد قصة مثيرة تروي العلاقة بين “الناصرين” وبين فلسطين والسعودية.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|