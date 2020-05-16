فيديو يهز لبنان: رجل وامرأة يأكلان من النفايات

وطنا اليوم-عمان:نشر حساب vdlnewslb على انستغرام، مقطع فيديو، يظهر فيه رجل برفقة زوجته الحامل في أحد شوارع لبنان، وهو يبحث في حاويات النفايات، حيث وجد طعاماً صالحا للأكل، وقد ظهر في المقطع، وهو يأكل وزوجته مما وجداه في الحاوية..

وقد تفاوتت تعليقات الناشطين على المقطع، مع صب غضبهم على السياسيين في لبنان، الذين اوصلوا الشعب اللبناني للبحث عن طعامه في حاويات النفايات.



