 وطنا نيوز -فيديو يهز لبنان: رجل وامرأة يأكلان من النفايات
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
فيديو يهز لبنان: رجل وامرأة يأكلان من النفايات
التاريخ : 05-05-2020 04:42:27 المشاهدات: 2000

وطنا اليوم-عمان:نشر حساب vdlnewslb على انستغرام، مقطع فيديو، يظهر فيه رجل برفقة زوجته الحامل في أحد شوارع لبنان، وهو يبحث في حاويات النفايات، حيث وجد طعاماً صالحا للأكل، وقد ظهر في المقطع، وهو يأكل وزوجته مما وجداه في الحاوية..

وقد تفاوتت تعليقات الناشطين على المقطع، مع صب غضبهم على السياسيين في لبنان، الذين اوصلوا الشعب اللبناني للبحث عن طعامه في حاويات النفايات.




تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق