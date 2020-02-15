مصرية طلقها زوجها فورطته بما لا يخطر على بال!

وطنا اليوم-عمان:اعترفت مصرية متهمة بالاتجار فى الآثار أمام رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، بتحصلها على 58 عملة أثرية من طليقها بمنطقة السلام، بعد انفصالها عنه منذ فترة كبيرة.

وأثناء قيامها بمحاولة بيعها لأحد أصحاب المحلات فى منطقة الجمالية جرى القبض عليهما فى المكان واقتيادهما لقسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة.

وجرى ضبط "إ.ا"، 33 سنة، ربة منزل أثناء استقلالھا إحدى السیارات المیكروباص "أجرة" وبحوزتھا 10 عملات معدنیة (یشتبه فى أثریتھا ـ إغریقیة )، 18 عملات معدنیة (یشتبه فى أثریتھا ـ إسلامیة )، 10 عملة معدنیة (یشتبه فى أثریتھا ـ عثمانیة )، 10 عملة معدنیة (یشتبه في أثریتھا ـ فرنسیة )، 10 عملات معدنیة (یشتبه في أثریتھا ـ العصر المالكي)، عملات معدنیة (یشتبى في أثریتھا ـ العصر الروماني).

وبمناقشتھا عن مصدر العملات المضبوطة بحوزتھا، اعترفت بتحصلھا علیھا من طلیقھا عقب انفصالھما وأنھا كانت فى سبیلھا للتصرف فیھا بالبیع بمنطقة الحسین ـ دائرة قسم شرطة الجمالیة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.