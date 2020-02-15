 وطنا نيوز -راقصة تتسبب في إقالة مدير مدرسة وفصل 22 طالباَ
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راقصة تتسبب في إقالة مدير مدرسة وفصل 22 طالباَ
التاريخ : 18-02-2020 07:56:24 المشاهدات: 1647

وطنا اليوم-عمان:تسببت راقصة على السبورة في الفصل بشريط فيديو بمدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية في مصر، بإقالة مديرها وفصل 22 طالبا.

وجاءت البداية حينما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لطلاب المدرسة أثناء مشاهدتهم فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية للفصل، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالي.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية مختار شاهين، فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي تسبب في غضب أولياء الأمور، وبالفعل تم فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وفي حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا.

كما تمت إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بالمدرسة للتحقيق، حيث قرر محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد، تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لكشف ملابسات الواقعة.




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