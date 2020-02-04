الرئيسية | منوعات الكشافة الأمريكية تتقدم بطلب حماية من الإفلاس

وطنا اليوم-عمان:أكدت منظمة الكشافة الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها تقدمت بطلب لحمايتها من الإفلاس. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى خطوة وشيكة في هذا الاتجاه. وأعلنت عملاقة الكشافة في بيان أن المنظمة الوطنية قد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، بموجب المادة 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، لتحقيق هدفين رئيسيين، هما تعويض الضحايا الذين تعرضوا للأذى أثناء القيام بأعمال كشافة ومواصلة تنفيذ مهمتها في المستقبل. وتواجه الكشافة الأمريكية المئات من دعاوى الاعتداء الجنسي. ويعتقد أن الآلاف من الأعضاء صغار السن تعرضوا للاعتداء أثناء أداء أعمال كشافة. وأضاف البيان أن “الكشافة الأمريكية تعتزم استخدام الإجراء الذي تنص عليه المادة 11 لإنشاء صندوق لتعويض الضحايا”. وفي الوقت نفسه، فإن برامج الكشافة “سوف تستمر طوال هذه العملية، ولعدة أعوام قادمة”. وأشارت منظمة الكشافة الوطنية إلى أن المجالس المحلية، التي تقدم البرمجة والدعم المالي والإداري لوحدات الكشافة في مناطقها، لم تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها، لأنها منفصلة قانونا عن المنظمة.

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