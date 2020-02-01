الرئيسية | منوعات الإطاحة بشبكة دعارة خفضت الأسعار بسبب كورونا

وطنا اليوم-عمان:على خلفية ضبط شبكة دعارة داخل نادٍ صحي في مصر، تضم صينيات، أوضح مصدر قضائي، أن المتهمات، أقدمن على ترخيص الأسعار بسبب فيروس كورونا المستجد، لاستقطاب راغبي ممارسة الرذيلة.

وبين المصدر أن وجود الصينيات أثار الرعب في نفوس المتعاملين مع المركز، وبعدها وردت معلومات عن نشاطه فتم إلقاء القبض على المتهمات وإحالتهن للمحاكمة.

وكانت المتهمات قد اعترفن بإدارة المركز الصحي للدعارة والأعمال المنافية للآداب، وأنهن احترفن العمل في الدعارة منذ قدومهن للقاهرة.

ضبطت السلطات المصرية شبكة دعارة تضم 9 فتيات آسيويات و3 مصريين.

وأمرت النيابة العامة بحبسهم لاتهامهم بإنشاء نوادي صحية غير مرخصة، وممارسة أعمال منافية للآداب داخل مركزين للمساج.

وبحسب صحيفة اليوم السابع، كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين يعملون داخل نادى صحى بمنطقة العجوزة، اعتاد راغبي المتعة التردد عليه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

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