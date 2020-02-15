بلدية إسطنبول تزيل صور بوتين البطل الخارق في تقسيم

وطنا اليوم-عمان:أزالت بلدية إسطنبول، أمس الأحد، لوحات ضخمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كتب عليها "البطل الخارق"، وضعها فنان روسي في شارع الاستقلال في منطقة تقسيم.

وقال ألكسندر دونسكوي، إنه يريد أن يظهر الصلات الجيدة بين أنقرة وموسكو رغم الخلافات في سوريا وملفات أخرى.

وتابع قائلا "أردت أن ألفت الانتباه للكيفية التي نرى بها بوتين في روسيا مثل بطل خارق. لذلك كتبت على اللوحات بوتين بطل خارق".

لكن وبعد فترة وجيزة من كشف ألكسندر دونسكوي عن اللوحات في شارع الاستقلال أزالتها السلطات لأنه لم يحصل على تصريح بعرضها هناك.

وقال دونسكوي: "حاليا لدينا احتدام في العلاقات مع تركيا... ولذلك عرضت هنا في وسط تركيا وفي شارع رئيسي حيث تقع السفارة الروسية لأقول إن بوتين هو روسيا".