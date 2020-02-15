الرئيسية | منوعات أب يقتل ابنته لوقوفها مع حبيبها أمام المدرسة

وطنا اليوم-عمان:انهال عامل مصري على ابنته طالبة مدرسة (15عاما) بالضرب حتى الموت، بمنطقة شبرا الخيمة، قبل يوم واحد من عيد الحب "الفلانتين داى" بعد أن ثار غضبه، عقب علمه بوجود علاقة عاطفية تجمعها بشاب.

وبحسب التفاصيل التي ذكرتها صحيفة اليوم السابع المصرية، كشفت تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة، عن مفاجأة في واقعة وفاة طالبة، حيث تبين كذب ادعاء والدها بأنها سقطت من الأسانسير، وأن الحادث به شبهة جنائية، وأن والدها تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت، بسبب شكه في وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليها وشاب.

البداية بتلقى قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من المستشفى بوصول فتاة تبلغ من العمر 15 سنة إلى المستشفى جثة هامدة، حيث أحضرها والدها لتلقي العلاج، ولكن الفتاة كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة، حيث قام الأب بأخذ ابنته من المستشفى وعاد بها إلى شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبسؤال والد المجنى عليها ادعى أن ابنته سقطت من الأسانسير أثناء ذهابها إلى المدرسة، وتوفيت نتيجة سقوطها فنقلها إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة وتم إخطار نيابة ثان شبرا الخيمة.

انتقلت نيابة ثان شبرا الخيمة ، لمناظرة جثة الطفلة وتبين من المعاينة وجود كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسدها، مما يوحى بأن الواقعة بها شبهة جنائية وليست وفاة طبيعية، وبالتحقيق وسؤال والد الفتاة، اعترف بالحقيقة بأن المجنى عليها توفيت في يده بسبب كثرة اعتدائه عليها بالضرب.

وكشف المتهم أنه في أحد الأيام، توجه الى مدرسة ابنته في منطقة شبرا الخيمة، وعلم بوجود علاقة عاطفية بين ابنته وأحد الشباب الذي يأتي لها أمام المدرسة قبل "الفلاتين"، فاستشاط غيظه، وقرر تأديبها بسبب وقوفها مع شاب غريب، وعقب عودتها من المدرسة واجهها بوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب، واعتدى عليها بالضرب وفقدت الوعى وظن أنها على قيد الحياة فنقلها إلى المستشفى، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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