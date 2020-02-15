الرئيسية | منوعات طفل أمريكي خارق ينقذ 7 أشخاص من موت محقق

وطنا اليوم-عمان:تمكن طفل صغير لم يتجاوز الخمس سنوات من عمره أن ينقذ 7 أشخاص وكلب من موت شبه محقق، في واقعة لقيت إشادة كبيرة، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب ما نقل، فقد استطاع الطفل نواه وودز أن يقدم يد العون لينقذ أخته البالغة من العمر عامين، وذلك بعد أن استيقظ صباحا على حريق كبير اندلع في منزله بسب ماس كهربائي.

ولحسن الحظ الطفلة ليلي أن اخاها كان يقاسمها نفس الغرفة، إذ سارع الأخير إلى إخراجها مباشرة من النافذة قبل أن يعود لينقذ كلبهما.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن تقارير إعلامية أمريكية، أن "البطل الصغير" لم يكتف بإنقاذ شقيقته والكلب، فالنيران امتدت إلى المنزل المجاور حيث يقطن عمه وجده مع 4 من أفراد العائلة في مقاطعة براتو في ولاية جورجيا.

وعلى الفور، سارع نواه إلى منزل عمه وأوقظ النائمين قبل أن تلتهمهم النيران القوية، مما جعل رئيس دائرة الإطفاء يشيد بفطنة وذكاء الطفل وتصرفاته المغوارة.

وأوضح رئيس الإطفاء دواين جاميسون لشبكة سي إن إن" أنه اعتاد على رؤية أطفال ينبهون عائلاتهم عند وقوع حوادث مماثلة، مضيفا: " لكن ما فعله هذه الطفل ذو الخمس سنوات كان أمرا غير عادي".

وقال ديفيد ووذ، جد نواه،: "لقذ أنقذ حفيدي حياتنا.. كنا غارقين في النوم، ولم نشعر بما يجري حولنا".

وستقوم إدارة الإطفاء بتكريم نواه ومنح لقب "رجل إطفاء فخري"، وذلك بحضور حاكم ولاية جورجيا برايان كيمب.

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