السيسي يوافق على زواج دبلوماسي مصري من جزائرية

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل إعلام مصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق في قرار رسمي، على زواج موظف في السلك الدبلوماسي، من امرأة جزائرية.
وأوضحت صحيفة "المصري اليوم"، أن قرارا صدر في الجريدة الرسمية برقم 55 للسنة الحالية 2020، يقضي بإذن السيسي للموظف محمد حسانين إسماعيل، السكرتير الأول التجاري في التمثيل التجاري، من الزواج بالسيدة الجزائرية آمال محمد الوانس هيسوم.
وذكرت الصحيفة أن هذا القرار الاستثنائي يأتي نظرا لوجود قانون صادر في العام 1982، يقضي بأن أي موظف دبلوماسي يتزوج بغير مصرية، يعتبر مستقيلا من وظيفته.
ويسثنى من هذا القرار بعض الحالات، إحداها أن يوافق رئيس الجمهورية على هذا الزواج.
الجدير بالذكر أن هذا الشرط أثار جدلا واسعا، كان آخره في العام 2012، حين تقدم محامون بالطعن في هذا القانون، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن، معللة ذلك بأن القرار يضمن مزيدا من الأمان والابتعاد عن أي شبهة.