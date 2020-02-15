الرئيسية | منوعات المعارضة تهدد رئيس وزراء بريطانيا بسبب إجازة

وطنا اليوم-عمان:يتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط الخميس لكشف الشخص الذي دفع تكاليف عطلته الفاخرة برفقة صديقته في منطقة الكاريبي، وسط تهديد المعارضة بفتح تحقيق برلماني بحقه.

وأمضى جونسون وصديقته كاري سيموندس اجازة بلغت كلفتها 15 ألف جنيه استرليني (19,500 دولار، 17,900 يورو) في جزيرة موستيك الخاصة في سانت فنسنت وغرانادا خلال عطلة رأس السنة.

وزعم جونسون ان تكاليف الاجازة دفعها ديفيد روس الذي يتبرع لحزب المحافظين بزعامة جونسون والمؤسس الشريك لسلة متاجر "كارفون ويرهاوس" لبيع الهواتف النقالة.

ويتوجب على نواب البرلمان تسجيل مصالحهم المالية لدى لجنة المعايير البرلمانية.

وكتب جونسون في سجل اللجنة انه قبل "السكن خلال إجازة شخصية لي ولشريكتي بقيمة 15 ألف جنيه استرليني" كتقدمة عينية.

واستمرت الاجازة من 26 كانون الأول/ديسمبر حتى 5 كانون الثاني/يناير، بحسب السجل، وذُكر اسم روس بوصفه المزود المالي.

وذكر متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء انه "تم اتباع جميع متطلبات الشفافية كما هو منصوص عليه في سجل المصالح المالية للأعضاء".

إلا أن متحدثا باسم روس قال لصحيفة "ديلي ميل" إن الاخير ساعد جونسون في الاتصال بشركات توفر السكن، ولكنه لم يدفع المال أو يوفر الفيلا التي اقام فيها مع صديقته.

واضاف "بوريس جونسون لم يمكث في منزل ديفيد روس .. طلب بعض المساعدة في العثور على مكان اقامة في موستيك، واتصل ديفيد بالشركة التي تدير جميع الفيلات، وصودف أن ألغي حجز احداها .. ولذلك استخدم بوريس الفيلا بكلفة 15 ألف جنيه استرليني".

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