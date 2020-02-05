الرئيسية | منوعات صعيدي ركب القطار بحماره يورط صحيفة حكومية مصرية

وطنا اليوم-عمان:تسبب عنوان خبر تم نشره في صحيفة "المساء" الرسمية المصرية في إحالة رئيس تحريرها للتحقيق، واتخاذ إجراءات "مشددة" بحق كل من له علاقة بخبر عن مواطن من صعيد مصر.

وكانت الجريدة نشرت خبرًا صحفيًا، الإثنين، بعنوان "صحيح.. صعيدي ركب القطار المميز بحماره"، وذلك بعد ركوب حمار مع صاحبه في قطار قادم من نجع حمادي إلى الأقصر (جنوب)، وهو ما تسبب في موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل مما اعتُبر تنمرًا على أهل الصعيد، كما تقرر تغريم صاحب الحمار مبلغ 500 جنيه (31 دولار).

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة، أمس الثلاثاء، استدعاء خالد السكران، رئيس تحرير "المساء"، وإجراء تحقيق عاجل حول ما نشر في الصحيفة وقالت إنه "يمس أهالينا في الصعيد الذين نحمل لهم كل الاحترام والتقدير".

وذكرت الهيئة أنها تعتذر عن هذا الخطأ، وتؤكد أنها ستقف بحزم ضد كل صور الإساءة وتدعو الزملاء في الصحف القومية إلى إعلاء شأن القيم والمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامية، حسبما نقلت صحف محلية.

وكانت الجريدة قد اتخذت قرارًا بإيقاف مدير التحرير الذي تولى الإشراف على عدد يوم الإثنين الموافق 10 فبراير ومنعه من السهر لمدة شهر، وذلك لعدم التزامه بالدقة في نشر الخبر.

في السياق نفسه أبدى عدد كبير من الصحفيين غضبهم من الخبر ، واصفين إياه بالعنصرية، وتساءل أحدهم “كيف مر هذا الخبر بصياغته الحالية على مسئولي صحيفة المساء الحكومية، وصولا إلى رئيس تحريرها خالد سكران.. وهو يحمل كل هذه العنصرية والتهكم الفج؟”.

كما تم خصم 3 أيام من راتب محرر الخبر ومراجعته، واعتبرت الهيئة الوطنية للصحافة أن هذه الإجراءات غير كافية.

وحسبما تم تداوله في صحف محلية وعلى مواقع التواصل، قام مزارع من قرية المريس بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر باستقلال القطار من محطة قرية أبنود بقنا واصطحب معه حمارًا قام بشرائه من السوق في القطار القادم من نجع حمادي متجهًا إلى الأقصر، وعندما قام كمساري القطار بمحاولة إنزال الحمار رفض وأكد أنه سيلقي بنفسه من القطار وينتحر إذا تم إنزال الحمار.

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