فرصة لمن يرغب بالحصول على وظيفة في غوغل

وطنا اليوم-عمان:أكدت "غوغل" الاثنين أن مديرة الموارد البشرية في المجموعة إيلين نوتون تخلّت عن وظيفتها الحالية في الشركة.

وقال رئيس "ألفابت" المجموعة الأم لـ"غوغل" سوندار بيشاي في بيان "نحن ممتنون لإيلين على كل ما قدمته ونتطلع إلى فصلها التالي في غوغل".

ووظفت "غوغل" أكثر من 70 ألف شخص خلال فترة عمل نوتون كمديرة للموارد البشرية، وفقا لبيشاي.

وقالت نوتون إنها ستعمل مع بيشاي والمسؤولة المالية روث بورات لإيجاد خليفة لها.

وأوضحت "قررت أنا وزوجي بعد ست سنوات من ابتعادنا عن المنزل، أولا في لندن ولاحقا في سان فرانسيسكو، العودة إلى نيويورك لنكون أقرب إلى عائلتنا".

وكانت كشفت عن هذه المعلومات مجلة "فورتشن" التي تسلط الضوء بشكل أساسي على المشكلات الداخلية للشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا لها والتي تعرضت لهجمات قاسية من جانب بعض موظفيها السابقين والحاليين.

فقد انتقدت الشركة لعلاقاتها مع الحكومتين الأميركية والصينية. وهي متهمة أيضا بالتستر على حالات تحرش جنسي.

ولم تحدد المجموعة الأميركية تاريخ مغادرة نوتون كما لم تفصح عن تاريخ عودتها وأي وظيفة جديدة ستتسلم في المجموعة. وقال بيشاي "ننتظر بفارغ الصبر فتح فصل جديد لدى غوغل".