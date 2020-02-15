الرئيسية | منوعات العلماء حائرون ..فيروس كورونا ينتقل خلال 15 ثانية !

وطنا اليوم-عمان:كشفت تقارير أن صينياً أصيب بفيروس "كورونا" بعد 15 ثانية فقط من الوقوف بجوار امرأة مصابة، ما أثار تكهنات عديدة حول كيفية حدوث ذلك بالضبط، وأيضا مخاوف جديدة من المرض الفتاك.

ونشر موقع "ذي صن" البريطاني أن الرجل (مجهول الهوية)، البالغ من العمر 56 عاما، وقف قرب امرأة عمرها 61 عاما مصابة بالعدوى القاتلة، في سوق جنوب شرق الصين.

وكشفت هيئة الصحة المحلية، أن كليهما لم يرتديا قناع الوجه، في فترة وقوف الرجل قرب المرأة المصابة في كشك صغير.

وقال مسؤولون إن الرجل أصيب بالفيروس بعد لقائه القصير مع المرأة المصابة.

ويتتبعون الآن مكان تواجده السابق ومن كان على اتصال به، خلال الأسبوعين الماضيين، منذ إصابته بفيروس "كورونا" في سوق شوانغدونغ فانغ، في 23 يناير.

ويزعم الأطباء في الصين، أن الرجل الذي أصيب بالفيروس خلال 15 ثانية، لم يكن له أي اتصال سابق بالحيوانات.

وبعد لقائه مع المرأة المصابة، زار اثنين من محلات السوبر ماركت وكذلك مطعم في المدينة، قبل تشخيص إصابته بالمرض الفتاك في 4 فبراير، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.

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