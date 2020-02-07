الرئيسية | منوعات وفاة مكتشف انتشار فيروس كورونا نتيجة إصابته بالمرض

وطنا اليوم-عمان:ذكرت وسائل إعلام صينية، مساء الخميس، أن الطبيب الصيني لي وين ليانغ الذي حذر من انتشار فيروس كورونا الجديد (ووهان)، في كانون الأول 2019، توفي نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة ووهان الصينية.

واستجوبت السلطات الصينية الطبيب لي وين ليانغ، واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت، والإخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد أن نشر تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس كورونا، وهو فيروس كورونا الجديد المعروف باسم “ووهان” نسبة إلى المدينة الصينية التي انتشر فيها المرض.

وتم نقل الطبيب الصيني، الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض سارس، إلى المستشفى في 12 كانون الثاني، بعد إصابته بالفيروس من مريضه، وتأكد إصابته بالمرض في 1 شباط الجاري.

وتوفي نحو 560 شخصًا في الصين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، فيما امتدت الإصابات بالمرض لتشمل 250 حالة في 25 دولة حول العالم، فيما أصيب الآلاف بالمرض في الصين.

من جانبه، قال الدكتور مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، عندما سئل عن وفاة الطبيب الصيني لي وين ليانغ مكتشف فيروس كورونا الجديد، في مؤتمر صحفي في جنيف، “إننا نشعر بالحزن الشديد لسماع فقدان لي وين ليانغ”، مضيفًا “يجب أن نحتفي بحياته ونحزن على وفاته مع زملائه”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المرض لم يصل بعد إلى مرحلة الوباء العالمي، فيما تتخذ السلطات الصحية في مختلف دول العالم إجراءات استثنائية للحد من انتشار المرض المميت والذي تشبه اعراضه، أعراض نزلات البرد العادية مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.













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