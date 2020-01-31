زواج ثمانيني بـ ستينية بعد انفصال 22 عاماً في السعودية

وطنا اليوم-عمان:في أغرب زفاف على الاطلاق، تزوج رجل في الثمنينيات من عمره، بعجوز يبلغ عمرها 66 عاماً في السعودية.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "عكاظ" السعودية، فان الرجل البالغ من العمر 80 عاما، عاد لزوجته التي انفصل عنها قبل 22 عاما بسبب خلاف اسري ، رغم زواج دام لـ 22 عاماً.

وفاء السيدة قادها للعودة لزوجها بعدما أصبح مقعدا إثر جلطة في المخ تسببت له بشلل نصفي ألزمه السرير منذ 10 سنوات، لكنها ما زالت تؤمن بأنه يحمل لها بداخله قلبا تتمايل فيه زهور بيضاء لم يستطع شتاء الطلاق الذي استمر عقدين من الزمان إخفاء عطرها الباذخ الذي نثر عبقه في العديد من تفاصيل ومسارات حياتهما في إحدى القرى الوادعة بمحافظة خميس مشيط.

ابنهما الأكبر محمد أبو حريد، قال إن والدته تزوجت بعد طلاقها من والده وأنجبت ولدا يبلغ الآن من العمر نحو 21 عاما، مبينا أن والده خطبها مجددا بعد أن توفي زوجها.