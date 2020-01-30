شاهدوا : صحفي يهودي يؤدي أغنية سلام عبرية في قلب السعودية!

وطنا اليوم-عمان:أظهر مقطع فيديو صحفيا أمريكيا يهوديا يؤدي مع ناشط سعودي أغنية باللغة العبرية في عاصمة المملكة الرياض.

ونشرت مجلة AMI اليهودية على قناتها في "يوتيوب" مقطع الفيديو، والذي يظهر زيارة الصحفي شلومي زيونس، وهو يهودي أرثوذكسي، إلى منزل المدون والناشط محمد سعود المعروف بتأييده لحكومة الاحتلال ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

ودعا المدون الذي سبق أن زار مدينة القدس تلبية لدعوة حكومة الاحتلا ، حيث طرده مصلون غاضبون من المسجد الأقصى، إلى "بذل كل ما يمكن" لإحلال السلام بين السعودية وإسرائيل، ثم أدى مع ضيفه اليهودي أغنية السلام العبرية "شالوم عليخم".

وأعادت خارجية الاحتلال نشر هذه اللقطات على حسابها "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر"، كمؤشر جديد على "تطبيع" العلاقات بين الدولة العبرية والسعودية.







