 وطنا نيوز -بريطاني تراكمت عليه الديون يقتل طفلته وينتحر بطريقة مروعة
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بريطاني تراكمت عليه الديون يقتل طفلته وينتحر بطريقة مروعة
التاريخ : 27-01-2020 01:15:52 المشاهدات: 1543

وطنا اليوم-عمان:دخل شاب بريطاني في حالة من اليأس الكبير، بعدما فقد وظيفته وتراكمت عليه الديون، فقرر الانتحار وقتل طفلته.

وأقدم الرجل على إضرام النيران في منزله بمدينة هول البريطانية، مع طفلته البالغة من العمر 10 أعوام، مما أدى لوفاتهما.

وفتحت الشرطة تحقيقًا موسعًا في الحادثة.

ووفق التحقيقات الأولية، تبيّن أن غاري بولتون، فقد وظيفته مؤخراً ثم عاش في حالة من اليأس، بسبب تراكم الديون عليه.

وقال مقربون منه للشرطة، إن بولتون 46 عاماً، إنهم شاهدوا تصاعد دخان هائل من منزله وحاولوا المساعدة في إخماد الحريق دون جدوى.


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