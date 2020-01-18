الرئيسية | منوعات ماذا قال طلال أبو غزالة لوزيرة الإعلام اللبنانية الجديدة !

وطنا اليوم-عمان:أهدى الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور طلال أبو غزالة، منال عبدالصمد، التي أصبحت اليوم وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة، كتابه خلال لقاء سابق بها، كتب فيه كلمات "طيبة" في إهدائه لها.

وفي عام 2018، نشرت عبدالصمد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صورًا لها برفقة أبو غزالة، وقد أعربت عن سعادتها بهذا اللقاء.

ونشرت الوزيرة الجديدة، صورًا للكتاب الذي أهداها إياه أبو غزالة، وكذلك الكلمات التي خطها لها بصفحة الكتاب الأولى.

وكان من بين ما كتبه أبو غزالة، أنه فخور وسعيد لأنه يده صافحت يدها".

ويبدو أن لقاء منال عبدالصمد وأبو غزالة تم خلال مؤتمر اقتصادي عقد في مدينة اسطنبول التركية.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة بعد ثلاثة أشهر على حركة احتجاجية غير مسبوقة ضدّ الطبقة السياسية.

وتضمّ الحكومة الجديدة ستّ نساء.

ووفق وسائل إعلام لبنانية، شغلت عبد الصمد منصب رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المال.

وهي حائزة على دكتوراه في القانون الضريبي من جامعة السوربون، وأستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف ونالت دكتوراه دولة في القانون، من جامعة السوربون بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر