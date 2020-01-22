 وطنا نيوز -جريمة قتل مروعة تهز بغداد .. اليكم التفاصيل
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جريمة قتل مروعة تهز بغداد .. اليكم التفاصيل
التاريخ : 16-01-2020 06:18:41 المشاهدات: 2479

وطنا اليوم-عمان:كشفت نتائج التحقيق الأولية في جريمة قتل مروعة شهدتها بغداد، أن خلافات حول المشاركة في مصروف المنزل، وراء قتل فتاة لأمها نحرا في صالون نسائي وفق تقرير صحيفة "عكاظ".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النفقات الشهرية أشعلت خلافهما قبل يومين من الجريمة، ما دفع الفتاة 28 عاماً لإغلاق باب الصالون على أمها 57 عاماً وتنفيذ جريمتها، بذبح الأم بسكين المطبخ ثم لاذت بالفرار، قبل أن تضبطها الشرطة وتحيل القضية التي أثارت غضب سكان حي الكرادة للنيابة، تمهيدا لمحاكمتها بتهمة القتل مع سبق الإصرار، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.


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