الرئيسية | منوعات شاهدوا : تصريح صادم من زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم

وطنا اليوم-عمان:نفت زوجة قتيل منزل الفنانة نانسي عجرم، أن يكون زوجها سارق، متسائلة في تصريحات لتلفزيون الجديد حتى لو زوجها القتيل "سارق"، ما كان سينقص من أموال النجمة شيء.

وأكدت أن كان شخصا متدينا للغاية ولا يفكر فى السرقة أبدا، وفي يوم الحادث، أخذ معه مسدس ابنه "حسن"، أى أن كل من سيشاهده سيعلم أنه مسدس أطفال وليس حقيقيا.

وأكدت أنه من المستحيل أن يفعل زوجها ذلك، وحتى إن فعله ودخل للسرقة، فهل كان ذلك سينقص شيئا من أموال نانسي.

وأثارت هذه القضية الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي ومازالت تأخذ حيزاً كبيراً من المتابعة وذلك لظهور بين الحين والآخر بعض الحقائق المثيرة ،الأمر الذي يجعل الرأى العام والمتابعين عن كثب لهذه القضية المليئة بالألغاز في حيرة دائمة بين ما هو حقيقة أو مزاعم وادعاءات.





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