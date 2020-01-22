تحقيق موسع بسبب آية قرآنية محرفة بامتحان دراسي

وطنا اليوم-عمان:تداول رواد مواقع التواصل صورة لورقة امتحان مبحث اللغة العربية لطلاب الصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة شمال مصر تحوي خطأ قاتلا، حيث تضمت الاسئلة اية محرفة.

من جهتها فتحت وزارة التعليم المصرية تحقيقات موسعة في هذا الشأن للوقوف، حيث وأعلن الدكتور وكيل وزارة التعليم بالبحيرة،محمد سعد، إحالة المتسبب في واقعة ورقة أسئلة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، بإدارة كوم حمادة التعليمية للتحقيق، بعد أن تضمنت الأسئلة آية قرآنية محرفة، مضيفاً أن مديرية التعليم تلقت شكوى بوجود خطأ فور فتح المظاريف الخاصة بالأسئلة، وتم إحالة الواقعة للتحقيق.

وأشار إلى أن ما حدث كان بسبب خطأ مطبعي، وتم إحالة مرتكبه للتحقيق.

وكان أولياء أمور طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدينة كوم حمادة بالبحيرة قد فوجئوا باحتواء ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية لأبنائهم، على جملة تقول: "مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه"، واصفاً الجملة بأنها آية قرآنية على غير الحقيقة.