الجمال والجبال يكتسيان باللون الأبيض في السعودية

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وطنا اليوم-عمان:غطّت الثلوج مساحات واسعة من مرتفعات مراكز تبوك بالسعودية، الجمعة، حيث شملت مناطق "اللوز وعلقان والقرى القريبة من الزيتة والحرة ورحيب".

وقصد أهالي المنطقة أماكن تساقط الثلوج؛ للاستمتاع بالأجواء الخلابة في مثل هذا الوقت من كل عام.

واكتست الأرض بالبياض، فيما حرص المتنزهون وهواة الطقس على التقاط الصور وصناعة مجسمات من الثلوج.

وحرص أهالي المنطقة وزوّارها على الوجود منذ وقت مبكر اليوم؛ لحضور تساقط الثلوج، وصعدت عبارتا "ثلوج تبوك، وتبوك" إلى "الترند" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة الجهات المعنية، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة على المناطق المذكورة.

وكانت التوقعات المناخية قد أشارت إلى احتمال تساقط الثلوج على شمال غرب المملكة فجر الجمعة.

ولا تدوم الثلوج وقتاً طويلاً وتبدأ بالذوبان بمجرد شروق الشمس ولا تستمر أكثر من 24 ساعة إلا إذا توالى تساقط الثلوج.

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