الرئيسية | منوعات نحر 7 اشخاص من عائلة مصرية واحدة في ظروف غامضة

وطنا اليوم-عمان:شهدت قرية الشيخ على افي محافظة البحيرة المصرية جريمة بشعة وحادثا مأسويا، حيث أقدم مجهولون على نحر ه 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم أثر قيام مجهولين بإحراق منزلهم بعد تسديد عدة طعنات قاتله اودت بحياتهم فى ظروف غامضة.

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن قوات الأمن المصري تكثف جهودها لإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة.

وأسفر الحريق عن مصرع "حسني.س.ع"39 سنة و"ر.م.ش" 32 سنة زوجة الأول و"زينب.م.ع" 67 سنة والدة الزوج و"عماد" 15 سنة وعبد الرحمن" 10 سنوات و"محمد" 3 سنوات و"مسعد" 4 سنوات، " ابناء المجنى عليه الاول وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية.

وشيع مئات الأهالي جثامين الضحايا وسط حالة من الحزن والسخط على مرتكبي الواقعة، وقال أحد أقارب الضحايا إنهم يترقبون ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة والقصاص العاجل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شبهة جنائية وراء الجريمة، والجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة، وبينت معاينة النيابة وجود جروح قطعية برقبة رب الأسرة وأطفاله وأن الضحايا زوج ووالدته وزوجته و4 من أولاده.

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