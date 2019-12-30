مخالفة 37 امرأة بالسعودية لارتدائهن ملابس غير لائقة

وطنا اليوم-عمان:ألقت السلطات السعودية في الرياض القبض على 38 متهما في قضايا تحرش، و60 مخالفا لارتداء الملابس في أماكن عامة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وبحسب صحيفة عكاظ، قال المتحدث باسم شرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهماتها، فقد تم القبض على المتحرشين بعد توافر الدلائل على تورطهم من خلال البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف أنه تم أيضا إيقاع العقوبات على 23 رجلاً و37 امرأة، شملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وذلك تنفيذا للائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4.

ويعاقب نظام مكافحة التحرش المتورط بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، ومنذ دخول نظامي مكافحة التحرش ولائحة المحافظة على الذوق العام حيز التنفيذ حرصت الدولة على التعامل بحزم مع أي مخالفات تمس النظام العام وسلامة المجتمع.