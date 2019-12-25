حبس زوج سنة لاعتياده إطفاء السجائر بجسد زوجته

وطنا اليوم-عمان:في حادثة مروعة كشفتها محكمة الأسرة المصرية، اعتاد زوج مصري على اطفاء سجائره "الدخان" بجسد زوجته لسنوات.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فان الزوج أقدم في ذات مرة على اطفاء سيجارته بجسد زوجته وهي حامل، وسط ضرب مبرح لها، مما تسببب باجهاضها,

وعلى اثرها قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس زوج سنة، وذلك بعدما ثبت قيامه بتعذيب زوجته واعتياده التعدي عليها بالضرب، وإحراق جسدها - بطفي السجائر، وفقا لتقارير طبية وشهادة الشهود، أثبتت الإصابات بجسدها، والتسبب في إجهاضها .

وتقول الزوجة: "كنت أذهب لعملي أرى نظرات زملائي، وهم يتحدثون عن حياتي والكدمات التي تملأ وجهي، رغم الحجج الكثيرة التي أخترعها لتفادي تدخلاتهم".

هذه الأمر دفع السيدة الى التوجه الى قسم الشرطة، والابلاغ عن زوجها الذي اعتداء الاعتداء عليها طوال سنوات.

وتشير الزوجة في بلاغها للشرطة، "تطورت الأمور إلي تعذيبي بالحرق بطفي السجائر بجسدي ، وحرماني من الطعام ،وفي أخر خلاف تعرض فيها للضرب المبرح، والطرد وأنا غريقة في دمائي، حيث أقمت دعوى طلاق للضرر خوفا على حياتي من تهديداته، فى محاولة للهروب من العنف، والعيش بعيداً عنه".

وأكدت الزوجة أنها طوال سنوات زواجها أجبرت على الإنفاق على زوجها وأسرته بحكم تقاضيها راتب أكبر منه، وبالرغم من ذلك لم ترحم من العذاب، ومعاقبتها بالضرب إذا أخطات من وجهه نظره .