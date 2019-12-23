الرئيسية | منوعات السعودية تحتفل برأس السنة الميلادية لأول مرة في تاريخها

وطنا اليوم-عمان:أعلن حساب "بلاتينوم ليست" المتخصص بالفعاليات الفنية في السعودية، عن اعتزام المملكة بالاحتفال برأس السنة الميلادية 2020، في سابقة هي الأولى في تاريخها.

وغرد القائمون على الحساب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، بتغريدة تضمنت ملصقا دعائيا للفعاليات التي ستنظمها هذه الشركة في المملكة، وتحديدًا في مدينة ملهم بالعاصمة الرياض يوم 31 من الشهر الجاري، إذ تشمل الاحتفالات عروض الألعاب النارية والـ"دي جي".

وتضمن "الاعلان" تعليقا ينص على: "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى".

ويأتي الاعلان باحتفال المملكة لأول مرة في تاريخها ببداية العام الميلادي الجديد بعد سنوات من رفض رجال الدين الاحتفال برأس السنة لأنه حرام شرعا.

وكان عضو هيئة كبار العلماء السعودية الدكتور صالح الفوزان، أكد في العديد من المرات والفتاوى أن "المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية حرام شرعاً"، واصفاً إياها "بالبدعة الشرعية".

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