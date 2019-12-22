الرئيسية | منوعات ضجة بسبب ما فعله وزير سعودي مع الأمير محمد بن سلمان

وطنا اليوم-عمان:تحولت "قُبلة تقدير" طبعها وزير الحرس الوطني السعودي، الأمير عبدالله بن بندر آل سعود، على كف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ إلى تريند عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونالت الصور المتداولة للقبلة، إعجاب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المغرد فواز الشريف: "قُبلة حب وتقدير ووفاء، ‏ُقُبلة من سمو الأمير عبدالله بن بندر على اليد البيضاء، ‏يد المكرمات والعطاء. ‏قُبلة نهديها لسيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مثَّلني ونيابة عن جيل من الأبناء. اللهم احفظهما بحفظك".

وأضاف سلطان بن عرار: "يستاهل الأمير عبدالله بن بندر هذه المنزلة. عرفته عن قرب، عملي، ذكي، قيادي، ومتواضع. حفظهم الله جميعًا، وأدام عزهم تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

ويقول عبدالرحمن معبرًا عن الصورة: "فخامة في العنوان والصورة، روح الأخوة ‏والمعنى الحقيقي لمكارم الأخلاق.. ‏هكذا هم ولاة أمرنا، أدامهم الله ‏فوق هام السُّحب".

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