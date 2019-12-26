صحفي بالجزيرة يشكو من شركة مقرها في الأردن

وطنا اليوم-عمان:طالب الصحفي التونسي محمد كريشان، الذي يعد أحد أبرز وجوه قناة الجزيرة القطرية، السلطات في الدوحة بحماية المستهلك بسبب مادة توزع في قطر وتطلب عبر الانترنت وتزعم أنها تزيل خدوش السيارات فورا.

وأفاد كريشان أن "مقر الشركة في الأردن ولديها هنا من يقول إنه مجرد موزع مع أنه هو من يقبض ثمنها (١٥٠ ريالا).

وقال كريشان إنه "لا بد من تدخل السلطات المعنية فورا لوقف هذا الغش والاحتيال".

ويعمل كريشان في قناة الجزيرة الفضائية، منذ سنوات ويقدم برامج أخبارية، ويحاور الشخصيات السياسية والفكرية.