 وطنا نيوز -صحفي بالجزيرة يشكو من شركة مقرها في الأردن
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
صحفي بالجزيرة يشكو من شركة مقرها في الأردن
التاريخ : 16-12-2019 11:10:44 المشاهدات: 1960

وطنا اليوم-عمان:طالب الصحفي التونسي محمد كريشان، الذي يعد أحد أبرز وجوه قناة الجزيرة القطرية، السلطات في الدوحة بحماية المستهلك بسبب مادة توزع في قطر وتطلب عبر الانترنت وتزعم أنها تزيل خدوش السيارات فورا.

وأفاد كريشان أن "مقر الشركة في الأردن ولديها هنا من يقول إنه مجرد موزع مع أنه هو من يقبض ثمنها (١٥٠ ريالا).

وقال كريشان إنه "لا بد من تدخل السلطات المعنية فورا لوقف هذا الغش والاحتيال".

ويعمل كريشان في قناة الجزيرة الفضائية، منذ سنوات ويقدم برامج أخبارية، ويحاور الشخصيات السياسية والفكرية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق