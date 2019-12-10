الرئيسية | منوعات جريمة مروعة تهز سوريا والضحايا قريبتان للرئيس الأسد

وطنا اليوم-عمان:وقعت جريمة قتل مروعة في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية هزت الشارع السوري، حيث راح ضحيتها شابتان وإصابة عدد من أفراد أسرتهما.

وبحسب ما نشر موقع روسيا اليوم، نقلا عن صحيفة الوطن أون لاين، فإن التحقيقات الأولية لجريمة قتل الشابتين، هبة ونور جبور، في منزلهما بالقرداحة بريف المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القاتل هو خطيب المغدورة، هبة جبور، الذي ارتكب جريمته بعد خلاف نشب بينهما أدى لاتخاذ الشابة قرارا بفسخ خطبتها له لتخبره بأنها تركت له خاتم الخطوبة في بيت أقاربه.

وأضاف المصدر أن الخطيب "المشتبه به" توجه بعد ذلك إلى منزل خطيبته في الصباح الباكر من الجمعة الماضية وأطلق النار على معظم المتواجدين فيه، ولا يزال متواريا عن الأنظار.

وبحسب المصدر فقد ارتكب المشتبه به جريمته بعد أن خلع باب منزل خطيبته وأطلق النار عليها وعلى شقيقتها وأخيها وزوج والدتها، والأخيران لا يزلان في المستشفى بعد إصابتهما بعدة طلقات نارية.

وبحسب موقع روسيا اليوم فإن والدة الفتاتين المغدورتين هي من آل الأسد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد.

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