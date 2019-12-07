شاحن هاتف يتسبب بوفاة طفلين في السعودية

وطنا اليوم-عمان:توفي طفلان مصريان حتفهما بسبب تماس كهربائي في شاحن الهاتف المحمول في غرفتهما أثناء نومهم في الرياض بالسعودية.

وقال والد الطفلين خالد محمد سماحة، إن لجنة التحقيق أكدت أن المصدر الرئيسي للحريق هو "المشترك الكهربائي" الذي كان به شاحن الهاتف في غرفة النوم.

وأضاف "أولادي كانوا نايمين عادي وتاني يوم عندهم مدرسة، ونزلت من البيت 10 دقائق، لقيت صاحب الكمباوند بيقول لي في دخان في الشقة، فقلت له أنا راجع اكسر الباب وادخل على طول".

وأشار إلى أن أولاده طول عمرهم كانوا يحبون مصر ونفسهم يعيشوا فيها على طول، "وكل إجازة بيبقوا مش عايزن يرجعوا، ويقولوا لي شوف شغل في مصر، وآديني راجع بيهم مصر على طول عشان أدفنهم".

مضى قائلًا: «الحمد لله، أولادي ملائكة معملوش أي حاجة خالص، هنا 10 سنوات، وسليم 8 سنوات، وأنا شغال في السعودية من 5 سنوات».

وتوفي الطفلَان سليم وهنا في مدينة الرياض السعودية بسبب ماس كهربائي في شاحن الهاتف المحمول في غرفتهما، وانتشرت صورة الطفلَين من قبل الجالية المصرية بالسعودية، مع تحذير بعدم وضع الشاحن في غرف النوم.