الرئيسية | منوعات خبير أردني يحذر من ظهور جزيرة في بحيرة طبريا

وطنا اليوم-عمان:حذر الباحث المتخصص بالجغرافية السياسية د.أحمد الشريدة «من استمرار وجود جزيرة، في جسم بحيرة طبريا، للعام الثالث على التوالي، قائلا إن استمرار وجود الجزيرة يُظهر انخفاض منسوب المياه في جسم البحيرة بشكل واضح».

وبحسب صور التقطها المصور جمال كيوان حديثاً، فقد ظهرت وللعام الثالث على التوالي، جزيرة صغيرة في جسم البحيرة.

وقال في تصريح «إن وجود الجزيرة الصغيرة، يدل على ارتفاع مستوى الضخ الجائر منها، والتأثير الحقيقي لتوغل «التغير المناخي» وذلك بسبب سيادة فترة طويلة من الجفاف المزمن، الذي تمثل بقلة سقوط الأمطار، وتذبذبها في المواسم السابقة، باستثناء الموسم المطري 2018/2019، وبالتالي انخفاض واضح وجلي في مصادر تزويد البحيرة بالمياه من كافة المصادر».

وحذر من وجود «علاقة سلبية بين انخفاض مستوى البحيرة، والهيدرولوجية الأردنية، إذ ستنخفض كميات المياه الخارجة من البحيرة والتي تغذي نهر الأردن إلى معدلات اقل من الأعوام السابقة».

تعد بحيرة طبرية أكبر مسطح مائي في منطقة المشرق العربي ، في منطقة تعاني من قلة المياه عموما، كما تعد البحيرة المصدر الرئيسي للمياه العذبة إضافة إلى الأنشطة الزراعية والسياحية والدينية في المنطقة.

بحيرة طبريا هي أخفض بحيرة مياه عذبة في العالم حيث تنخفض سالب (210 -) متراً عن سطح البحر وثاني أخفض مسطح مائي في العالم بعد البحر الميت . يبلغ طولها (21) كم ، وعرضها (11) كم وعمقها ( 45) متراً ويبلغ محيط شواطئها المتعرجة (55) كم وتغطي البحيرة مساحة (160) كم مربعاً ويبلغ حجمها ما تحتجزه من مياه حوالي (4 ) مليارات مترا مكعبا.

تتجدد الثروة المائية فيها من المصادر المائية التي تصب فيها وينساب إلى البحيرة ما معدله (900) مليون متراً مكعباً سنوياً من مصدرين رئيسيين هما نهر الأردن الأعلى والحوض الخاص بالبحيرة والمكون من الينابيع والجداول والوديان الموسمية ومياه الأمطار.

وحسب الصور حديثاً فقط ظهرت ومنذ ثلاث سنوات جزيرة صغيرة في جسم البحيرة وهذا دليل على ما يلي :

• إنخفاض منسوب المياه في جسم البحيرة بشكل واضح .

• إرتفاع مستوى الضخ الجائر منها

• التأثير الواضح والحقيقي لمدى توغل " التغير المناخي " وذلك من خلال سيادة فترة طويلة من الجفاف المزمن الذي يتمثل ب قلة سقوط الامطار وتذبذبها ( الموسم المطري 2109/18 استثناء ) وبالتالي انخفاض واضح وجلي في مصادر تزويد البحيرة بالمياه من كافة المصادر .

• هناك علاقة سلبية بين إنحفاض مستوى البحيرة والهيدرولوجية الاردنية حيث ستنخفض كميات المياه الخارجة من البحيرة والتي تغذي نهر الاردن الى معدلات اقل من الاعوام السابقة.

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