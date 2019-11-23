الرئيسية | منوعات من أجل الذهب..شابان يقدمان شقيقهما قربانا للجن

وطنا اليوم-عمان:في جريمة بشعة وقعت في مدينة طنطا بمصر حيث أقدم شابان على قتل شقيقهما من أجل تقديمه قربانًا للجن في رحلة بحثهم عن آثار أسفل المنزل.

وكشفت وسائل إعلام مصرية بحسب البيان، تفاصيل الجريمة، مشيرة إلى أن أحد الدجالين المكلف باستخراج الآثار أقنع الأخوين أنه إذا أرادا أن يساعدهما حارس المقبرة من الجن، فعليهما أن يقدّما القربان، فاختاروا قتل شقيقهما.

وكان اللهث وراء المال ، سبب الجريمة البشعة التي جعلت شابان يذبحان شقيقهما بكل برود من أجل الحصول على "الكنز" المزعوم.

يذكر أن الجانيان كانا يبحثان عن الآثار داخل منزلهما ومعهما شقيقهما و2 من أصدقائهما وأثناء ذلك دفنوه على بعد مترين لأن الجن طلب ذلك كي تفتح المقبرة.

ويعد التنقيب عن الذهب والآثار ظاهرة منتشرة بعدة مناطق مصرية، وهناك اعتقاد لدى البعض أنه لا بد من الاستعانة بشخص يستطيع التعامل مع الجن حارس المقبرة، والذي يطلب القرابين البشرية وأموراً أخرى غريبة لفتحها لهم.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر