الرئيسية | منوعات بساعة واحدة...نفاد جاكيت ارتداه ابن سلمان !

وطنا اليوم-عمان:أثارت إطلالة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجولة الافتتاحية لسباق "الفورمولا إي" المجتمع السعودي؛ إذ تصدر الجاكيت الذي ارتداه الأمير الترند في تويتر، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هاشتاغ "جاكيت ولي العهد" وعبروا عن إعجابهم بأناقته وحضوره هذه المناسبة بجاكيت رياضي، وأطلقوا عبارات المديح والثناء على هذه الإطلالة التي أثارت إعجابهم بشكل كبير.

وظهر ولي العهد بجاكيت رياضي أسود من علامة "Barbour" البريطانية، وتصدّر الترند سريعًا بهاشتاق #جاكيت_ولي_العهد؛ إذ انتشرت صور الجاكيت مع رابط موقع لشرائه؛ إذ تبلغ قيمة الجاكيت ما يقارب الـ 800 ريال سعودي تقريبًا.

بعد ساعة من تداول صور الأمير محمد بيعت جميع كميات الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد السعودي.

من جانب آخر انطلقت في مدينة الدرعية، غربي العاصمة السعودية الرياض الجمعة، الجولة الافتتاحية للدورة الثانية من بطولة "إيه بي بي فورمولا إي – الدرعية 2019" للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

وحضر انطلاقة الجولة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي.

كما حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن ناصر الصباح، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد بن ناصر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وآخرون.

وتعد النسخة الثانية من بطولة سباقات السيارات "فورمولا إي الدرعية 2019"، أول سباقات الموسم السادس من بطولة الجائزة الكبرى لـ "فورمولا إي"، وهي رياضة السيارات الكهربائية الرائدة في العالم، التي تُسهم بشكلٍ كبيرٍ في تطوير التقنيات الحديثة والطاقات المتجددة.

وتنطلق فعاليات السباق على مدى يومين، بمشاركة 12 فريقًا يتنافسون جميعهم بالسعودية، ثم يقام 12 سباقًا في 10 دول حول العالم (تشيلي، المكسيك، هونغ كونغ، الصين، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية)، وتختتم في المملكة المتحدة.

وشهد سباق الدرعية، العام الماضي، استخدام سيارات الجيل الثاني، للمرة الأولى في تاريخ بطولات "فورمولا إي".

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