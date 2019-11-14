ذئب بشري في مصر بصلى الظهر..يغتصب ويقتل ويسرق

وطنا اليوم-عمان:في جريمة تقشقر لها الابدان أقدم شاب مصري على اغتصاب وقتل سيدة عجوز داخل غرفتها الملاصقة لمدخل مسجد في محافظة الأسكندرية المصرية.

فضول القاتل الذي اعتاد على النوم في المساجد والحدائق وتعاطي المواد المخدرة دفعه على دخول الغرفة الملاصقة لمدخل المسجد دون أن يدرى أن إحدى السيدات انتقلت للعيش فيها بعد تصدع منزلها.

وبينما يتفقد الغرفة، فوجئ بدلوف العجوز من الباب فدفعها أرضا خوفا من افتضاح أمره، لينكشف جزء من ساقيها، وهنا أغواه الشيطان بالاعتداء عليها جنسيا بعد شل حركتها وتمزيق ملابسها.

وما أن انتهى الذئب البشري من إفراغ شهوته وأفقدته المخدرات عقله وآدميته، سارع بخنقها بيده وأجهز عليها بـ"إيشارب" من القماش كانت ترتديه المجني عليها.

لاذ المتهم بالفرار بعد أن ارتكب جريمته واستولى على الهاتف المحمول و"دبلة فضية" كانت ترتديها بيدها، ومبلغ 600 جنيه، تاركا خلفه جثة وجريمة هزت شارع علي بك الكبير.

الشرطة ذهبت الى مكان حدوث الجريمة وبمناظرة الجثة تبين أن المجني عليها ترتدي كامل ملابسها و"ممزقة"، وملفوفًا حول عنقها إيشارب مع سلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات الغرفة.

وبسؤال ابنتها، 30 عامًا تم اكتشاف سرقة "دبلة فضية" وهاتف محمول الخاصين بوالدتها التي كانت تقيم بمفردها.

وبالعودة إلى قسم الشرطة، وجه رئيس المباحث بوضع خطة بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، من خلال فحص كاميرات المراقبة وسؤال الجيران.

لم تقود أقوال الجيران ضباط المباحث إلى معلومات مفيدة تحدد هوية الجاني المجهول.

وبعرض المجني عليها على الطب الشرعي، جاء التقرير الطبي المبدئي ليكشف عن مفاجأة، مؤكدا أن السيدة تعرضت للاعتداء جنسي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وتوصلت جهود فريق البحث من خلال فحص كاميرات المراقبة في تحديد هوية الجاني، بعدما سجلت لحظة دخوله المسجد وعدم خروجه رفقة المصليين.

وتبين من التحريات أن المتهم نجار موبيليا، مُقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، سبق اتهامه في عدد 4 قضايا "تبديد، سرقة".

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم الذي اعتاد النوم بالمساجد والحدائق العامة وتعاطي المواد المخدرة بعدة مأموريات أسفرت إحداها عن ضبطه بمكان اختبائه بمنطقة العامرية غربي محافظة الإسكندرية.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، قائلا أنه صلى الظهر في المسجد ودخل الغرفة الملحقة به لسرقة محتوياتها ففوجئ بالمجني عليها وبمجرد مشاهدته صرخت فطرحها أرضا لمنعها من الصراخ.

وتابع المتهم في التحقيقات أنه بمجرد سقوط الضحية على الأرض تكشفت أجزاء من جسدها فأغواه الشيطان بمواقعتها جنسيا وبعدما أفرغ شهوته سارع بخنقها بيده وأجهز عليها بإيشارب.

وأضاف المتهم في أقواله أمام كلا من إسلام جاويش، وعبد العزيز باشا، وكيلا النائب العام باستيلائه على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها ودبلة فضية ومبلغ 600 جنيه – عثر عليهما بحوزته.

وأرشد المتهم عن بيعه الهاتف المحمول لأحد المحلات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، والذي باعه بعدها لأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وجرى ضبطه.

أمر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة والاغتصاب واستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها.