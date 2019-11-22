سجين يسرق وهو في زنزانته مليون دولار من أحد البنوك!

وطنا اليوم-عمان:قال موقع BBC إن نيجيرياً استولى على مليون دولار من داخل السجن، وتمكن أيضاً من شراء سيارة فاخرة ومنازل بينما يُقيم في زنزانته، واستخدام الحساب البنكي لزوجته لإجراء عمليات تحويل أموال.

وجاء في تقرير الموقع أن هوب أولوسيغون استخدم «شبكة من المتواطئين» والمسؤولين الفاسدين المشتبه بضلوعهم، في مساعدته بعمليات الاحتيال، بينها الوصول للإنترنت والتمتع بمزيد من الحريات.

الرجل كان قد دخل سجن كيريكيري شديد الحراسة عام 2012، وحُكم عليه حينها بالسجن 24 عاماً. وأُلقي القبض عليه عندما كان طالباً في ماليزيا، وكان «رأس الحربة» لشبكة لاحتيال تنشط عبر قارتين.

مفوضية الجرائم المالية والاقتصادية في نيجيريا قالت إنها تلقت تقريراً استخباراتياً عن عملية الاحتيال، واحتارت في كيفية استطاعة السجين مواصلة عمليات الاحتيال من داخل السجن.

وعلمت المفوضية أن اروك حصل على فرصة لاستخدام الإنترنت رغم أن القوانين لا تسمح بذلك.

ويصبح المحتالون عبر الإنترنت في نيجيريا أثرياء، ويستطيعون بسهولةٍ رشوة مسؤولين في السجن يتقاضون رواتب متدنية.