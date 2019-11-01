توقيف سعودية تحرشت بشباب عند كورنيش جدة

وطنا اليوم-عمان:أوقفت أجهزة الأمن السعودية، شابة ظهرت في مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تطلق عبارات خادشة للحياء، بعدد من الشباب عند كورنيش مدينة جدة.

وظهرت الشابة، وهي تستقل المقعد الخلفي لإحدى المركبات على طريق الكورنيش، وتطلق ألفاظًا وعبارات أثارت استياء الشبان والمارة، ما دفعهم للإبلاغ عنها، وفق ما تحدثت به وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء.

وكانت شابة أخرى برفقة الفتاة، تحاول منعها من هذا التصرف لكنها لم تفلح في ثنيها عن فعلها، فيما بدت الشابة تطل من نافذة المركبة وهي تدخن سيجارة إلكترونية، وتغازل أحد الشباب "أموت في الكحلي".

وأحيلت الشاب الموقوفة للتحقيق تمهيدًا لإحالتها لجهات الاختصاص.