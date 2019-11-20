شاهدوا : مصريون يتنمرون بتلميذ سوداني بطريقة يندى لها الجبين

وطنا اليوم-عمان:أثار فيديو تنمر فيه عدد من الشباب المصري بتلميذ سوداني غضبا وأسفا على منصات التواصل الاجتماعي.

الفيديو الذي انتشر أمس على نطاق واحد بدا فيه عدد من الشباب المصري وهم ممسكون بالتلميذ السوداني، وسخروا منه بطريقة عنصرية أدانها نشطاء مصريون.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل إن الشباب أنفسهم بثوا فيديو آخر وهم واقفون مع الشاب زاعمين أن الموقف كله ليس سوى دعابة بينهم.

اليوم تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن التلميذ السوداني “جون مانوث” الذي اعترض شباب مصريون طريقه منذ أيام وهو يقول لوفد من سفارة جنوب السودان إن الموقف كان عنصريًا وليس مزاحًا متخوفًا من تكراره والوفد أكد اتخاذ الإجراءات القانونية.

معاذ أبو زيد علق على الواقعة قائلا: “حاجة قميئة.. ربوا عيالكم و اللي معندهوش وقت يربيهم ما يخلفش عيال يقرفنا بيهم.. كفايا قرف و بلطجة و امراض نفسية بقي”.

ونشرت ايمان فريد صورة الشباب الذي اعترض التلميذ السوداني، وعلقت قائلة: “دول الكائنات الغير محترمة اللي أهلهم ما عرفوش يربوهم ، اللي ضايقوا الشاب المحترم المتربي ابن الناس الراقية الافريقي.

شير ونفضح العيال دي علشان يكونوا عبره لغيرهم، وعلشان الأهالي تربي اولادها وماتسيبهمش في الشارع زي الكلاب يتعرضوا للناس المحترمة”.

انهيار أخلاق. نشطاء آخرون نعوا انهيار أخلاق الشباب، داعين إلى إعادة الأخلاق الى المجتمع.

وذكّر آخرون بقول الشاعر:

واذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا

واستشهد آخرون بقول شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا







