الرئيسية | منوعات أمريكي يقتل زوجته و3 من أولاده وينتحر في كاليفورنيا

وطنا اليوم-عمان:أقدم شخص أمريكي على قتل زوجته وثلاثة من أبنائه رميا بالرصاص، فيما أصيب صبي آخر، خلال خلاف أسري تحول إلى إطلاق نار السبت في جنوب شرق سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب ما ذكرت سكاي نيوز عربية، توجهت الشرطة إلى منزل في حي بارادايس هيل حيث وجدت صبيا عمره ثلاث سنوات وأمه وأباه قتلى بالداخل في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.

وقال ديفيد نيسليت قائد شرطة سان دييغو في مؤتمر صحفي إن ثلاثة صبية آخرين أعمارهم خمسة وتسعة أعوام و11 عاما بالترتيب نقلوا إلى مستشفى حيث لفظ اثنان منهم أنفاسهما الأخيرة.

وقالت مات دوبس الضابط بشرطة سان دييغو :"عند وصول الشرطة إلى الموقع رأت عبر إحدى النوافذ صبيا صغيرا مضرجا بالدماء ".

وأضاف أن هذا الصبي نُقل إلى المستشفى حيث أجريت جراحة له.

وقال إنه بعد حصول الأم يوم الجمعة على أمر ضد الأب بعدم التعرض لها نشب عراك بينهما صباح السبت، وقام الأب بإطلاق النار على أفراد أسرته ثم قتل نفسه بمسدسه.

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